В Ухани из-за коронавируса запретили продавать и есть диких животных

https://static.news.ru/photo/30c59008-9aa4-11ea-acdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronny Adolof Buol/Keystone Press Agency/Global Look Press

В китайском городе Ухань из-за распространения коронавирусной инфекции ввели запрет на ловлю, продажу, покупку, употребление в пищу диких животных, а также охоту на них.

Водится полный запрет на потребление в пищу диких животных и продуктов из них, — приводит текст постановления местного правительства РИА Новости.

Ограничение вводится из-за того, что, по предварительным данным, COVID-19 начал распространяться с рынка в Ухани, где торговали морскими животными.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон призвал Пекин закрыть в Китае так называемые «мокрые рынки», на которых продают диких животных, указав на их связь с зоонозными инфекциями. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 5 млн человек, погибли свыше 322,4 тысячи, выздоровели более 1,97 млн.

В России на 20 мая общее число инфицированных достигло 308 705 (+8764 за последние сутки), выздоровели 85 392 (+9262 за последние сутки), умерли 2972 (+135 за последние сутки).