В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в «Крокусе» NTV: теракт в «Крокусе» могли осуществить при поддержке иностранной разведки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» могли осуществить только при поддержке иностранной разведки, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу NTV. По его словам, речь идет об очень большом зале, должен быть тот, кто покажет, как туда попасть, простые рабочие с этим не справятся.

Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки [иностранного] государства. «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) не могло бы провести такой теракт в одиночку, у таких терактов есть спонсор, — сказал политик.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что за всеми последними трагедиями на территории России, в том числе за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», стоят американское ЦРУ и британская МI6. По словам парламентария, западные спецслужбы понимают, что им не удастся победить в украинском конфликте, и поэтому начинают использовать террористические методы.

Президент России Владимир Путин на совещании со спецслужбами заявил, что Москва знает, кто исполнил террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, но ее интересуют заказчики. По словам главы государства, теракт осуществили исламисты.