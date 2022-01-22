Большинство граждан Турции не поддержали политику Эрдогана

Политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не поддерживает большинство граждан государства, свидетельствуют результаты опроса, проведённого центром исследований общественного мнения MetroPOLL, базирующимся в Анкаре. 40,7% участников исследования отметили, что согласны с действиями главы государства, 57% респондентов высказались неодобрительно, ещё 4,9% не смогли дать ответ на поставленный вопрос, сообщает ТАСС.

Большая часть участников опроса (39,4%) заявила , что Анкара при выстраивании внешней политики должна ставить в приоритет отношения с Россией и Китаем, а не с США и Евросоюзом. 37,5% респондентов считают приоритетными отношения с Вашингтоном и Брюсселем.

Активнее всего за укрепление связей с Москвой и Пекином выступают сторонники правящей Партии справедливости и развития, а также входящей с ней в коалицию Партии националистического движения.

Опрос проводился с 8 по 12 января в 28 провинциях Турции. В нём приняли участие 1508 человек.

Ранее сообщалось, что в Турции суд арестовал журналистку Седеф Кабаш за оскорбление Эрдогана. В эфире одного из телеканалов она вспомнила поговорку о том, что «коронованный становится мудрее», и назвала её неправдивой. Журналистка заявила, что скот во дворце не станет королём, а дворец превратится в амбар. Эти слова были произнесены в контексте разговора о президенте страны.