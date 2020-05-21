В трёх японских префектурах отменили режим ЧС

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Член экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Китая Цю Хайбо рассказал о том, что поведение коронавируса изменяется. Протекание СOVID-19 у пациентов из провинции Ухань и из Цзилиня и Хэйлунцзяна отличается.

По его словам, инкубационный период у новых случаев дольше. В результате люди собираются семьями, так как не имеют симптомов, и создают очаги инфекции, передаёт KP.RU. Кроме того, в провинциях Цзилинь...