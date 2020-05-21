В трёх японских префектурах отменили режим ЧС

Власти Японии 21 мая отменяют режим чрезвычайной ситуации в префектурах Осака, Киото и Хёго, так как в них уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.
Режим ЧС продолжает действовать в Токио и ещё четырёх префектурах,
Я считаю, что отменить чрезвычайное положение в Киото, Осаке и Хёго безопасно, учитывая, что число новых инфекций в последние дни составляет менее 0,5 случаев на 100 тысяч человек, а медицинские службы находятся под контролем, — прокомментировал Нисимура.
Как писал NEWS.ru, власти Страны восходящего солнца стремятся уравновесить ущерб экономике, пострадавшей от связанных с пандемией COVID-19 ограничений. В то же время в Японии пытаются остановить дальнейшее распространение инфекции.
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