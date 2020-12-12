В Токио выявили рекордное число заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c883763a-3c75-11eb-85ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В столице Японии было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. За сутки в Токио зарегистрировали 621 нового пациента с COVID-19.

В общей сложности в Токио с начала пандемии коронавирусом заразились более 46 тысяч человек, на сегодняшний день 68 пациентов в тяжёлом состоянии находятся в реанимации, пишет РИА Новости.

Предыдущий антирекорд по суточному приросту числа заболевших был поставлен два дня назад. Тогда врачи диагностировали COVID-19 у 602 пациентов.

За последние сутки в Японии выявили 2904 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 175 310 человек. Жертвами пандемии стали 2446 жителей страны, за 24 часа число скончавшихся увеличилось на 51.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 28 137 жителей РФ. Всего с начала пандемии в России коронавирусом переболели 2 625 848 человек. За период пандемии с болезнью справились 2 085 958 жителей РФ (+26 118 за сутки), скончались от инфекции 46 453 человека (+560 за сутки).