В Токио увеличилось число заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/47c90254-ae21-11ea-8f8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Впервые с 5 мая в Токио суточный прирост заболевших коронавирусом составил более 40 человек. За минувшие сутки болезнь была диагностирована у 47 заболевших.

Губернатор японской столицы Юрико Коикэ рассказала журналистам, что 18 из 47 заболевших посещали увеселительные заведения в Синдзюку — центральном районе города.

Общее число заболевших в Токио составило 5 544 человека.

На этой неделе власти японской столицы отменили особое предупреждение Tokyo Alert. Оно было введено с начала июня в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом. Условием его отмены было уменьшение количества новых случаев заражения ниже 20 в сутки. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти могут вновь выпустить специальное предупреждение, призвав людей оставаться дома, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что власти Пекина ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса, которая произошла на оптовом рынке. В городе было зафиксировано 49 случаев заболевания за сутки.