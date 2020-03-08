Кофейня для собак-роботов и их хозяев открылась в Токио. Робопсы смогут посещать заведение каждое воскресенье.
Об этом
Забавнее всего то, что я могу взаимодействовать с другими владельцами и Aibo их узнаёт, — передаёт портал слова одного из посетителей.
Общественность позитивно отреагировала на появление такой кофейни в городе, так как люди с одинаковыми интересами получили возможность встретиться друг с другом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что боевого человекоподобного робота Eagle Prime компании MegaBots выставили на продажу на интернет-аукционе eBay.
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