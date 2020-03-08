https://static.news.ru/photo/e86fccb2-6153-11ea-819c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 朝日新聞社/youtube.com

Кофейня для собак-роботов и их хозяев открылась в Токио. Робопсы смогут посещать заведение каждое воскресенье.

Об этом сообщает портал Ruptly. По его данным, кафе оборудовано всем необходимым для приёма собак-роботов Aibos от японского производителя электроники Sony.

Забавнее всего то, что я могу взаимодействовать с другими владельцами и Aibo их узнаёт, — передаёт портал слова одного из посетителей.

Общественность позитивно отреагировала на появление такой кофейни в городе, так как люди с одинаковыми интересами получили возможность встретиться друг с другом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что боевого человекоподобного робота Eagle Prime компании MegaBots выставили на продажу на интернет-аукционе eBay.