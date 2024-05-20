В Токио объяснили перенос визита кронпринца Саудовской Аравии в Японию Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию перенесли из-за болезни короля

Фото: Rungroj Yongrit/AP/ТАСС

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд

Официальный визит кронпринца Саудовской Аравии, премьер-министра королевства Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в Японию перенесли из-за болезни короля Салмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда на неопределенный срок, говорится на сайте японского МИД. Кронпринц планировал пробыть в Токио с 20 по 23 мая.

Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, Его Величества короля Салмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда. Ожидаемый визит Его Высочества принца Мухаммеда будет согласован двумя странами, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Аль Сауд попал в больницу в Джидде с высокой температурой. По данным Saudi Press Agency, 88-летний монарх также страдал от болей в суставах. Короля решили обследовать в клинике Аль-Салам Палас, уточнили журналисты.

Позже в канцелярии короля Саудовской Аравии заявили, что Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд заболел пневмонией. Он будет проходить курс терапии антибиотиками в специализированной клинике.