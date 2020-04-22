В Токио коронавирусом заразились воспитанники детского дома

https://static.news.ru/photo/18b9ff2e-8476-11ea-bc81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Global Look Press

Врачи в Токио следят за состоянием здоровья восьми воспитанников детского приюта, сдавших положительные тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние малышей медики оценивают как хорошее.

16 апреля коронавирус был подтверждён у медсестры детского дома, которая ухаживала за 29 несовершеннолетними. После этого у всех детей взяли анализы на COVID-19, у 21 ребёнка заболевание не обнаружили.

В приюте провели глубокую дезинфекцию, отмечает CNN. Трое сотрудников детдома, у которых начался жар, проверяются на заражение коронавирусом. Специалисты изолировались у себя дома.

Экономика Японии столкнулась с сильнейшим кризисом со времён Второй мировой войны, его влияние невероятно серьёзное. Об этом рассказал министр иностранных дел Страны восходящего солнца Тосимицу Мотэги, писал NEWS.ru.