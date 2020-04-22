В Токио коронавирусом заразились воспитанники детского дома

Врачи в Токио следят за состоянием здоровья восьми воспитанников детского приюта, сдавших положительные тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние малышей медики оценивают как хорошее.
16 апреля коронавирус был подтверждён у медсестры детского дома, которая ухаживала за 29 несовершеннолетними. После этого у всех детей взяли анализы на COVID-19, у 21 ребёнка заболевание не обнаружили.
В приюте провели глубокую дезинфекцию,
Экономика Японии столкнулась с сильнейшим кризисом со времён Второй мировой войны, его влияние невероятно серьёзное. Об этом рассказал министр иностранных дел Страны восходящего солнца Тосимицу Мотэги, писал NEWS.ru.
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