В Токийском заливе произошло землетрясение магнитудой 4,8

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Утром в Токийском заливе было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, сообщает национальное метеорологическое управление. Эпицентр находится в северной части Токийского залива, а очаг залегал на глубине 80 км.

Предупреждения о возможном цунами не поступали. Сильные толчки были ощутимы в различных районах центрального Токио. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях.

Ранее на северо-востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки ощущались на территории области Жетысу, которая находится в 230 километрах от города республиканского значения Алма-Аты.

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке. Подземные толчки можно было ощутить в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

До этого Государственное метеорологическое агентство Южной Кореи заявило о землетрясении в районе ядерного полигона в КНДР. Магнитуда подземных толчков составила 2,4. Согласно представленным данным, землетрясение, наиболее вероятно, носит естественный характер. Подземные толчки зафиксировали в 41 км к северо-западу от уезда Кильджу в северокорейской провинции Хамген-Пукто. Эпицентр залегал на глубине около 20 км.