В Таиланде женщина лишилась ноги, застряв в траволаторе в аэропорту

Фото: Matt Hunt/Keystone Press Agency/Global Look press

В аэропорту столицы Таиланда Бангкока траволатор зажевал ногу пассажирки; чтобы освободить пострадавшую, прибывшим врачам пришлось на месте ампутировать конечность выше колена, сообщает Telegram-канал Mash. Все это время жертва была в сознании.

Как уточняет канал, 57-летняя тайка споткнулась о чемодан и попала ногой в щель горизонтального эскалатора. Механизм моментально начал перемалывать конечность. Свидетели смогли остановить машину, только когда женщину затянуло в механизм выше колена. Прибывшим врачам пришлось провести ампутацию прямо на месте — иначе спасти пострадавшую не было возможности.

Инцидент произошел 29 июня, сообщают местные СМИ. Пострадавшую доставили в больницу. Власти принесли ей извинения и заверили, что покроют все связанные с травмой медицинские расходы, а также выплатят компенсацию.

В связи со случившимся проводится расследование на предмет технической неисправности механизма или человеческой халатности.

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