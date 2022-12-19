В Таиланде затонул корвет «Сукхотай» со 106 моряками на борту

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Корвет «Сукхотай» со 106 моряками на борту затонул в водах Сиамского залива в Таиланде, сообщает ТАСС со ссылкой на ВМС королевства. В ведомстве добавили, что 75 человек спасены, ведутся поиски 31 моряка.

Уточняется, что инцидент произошел в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан. Сильный ветер, налетевший во время шторма, вызвал крен корабля и попадание воды в систему. Это привело к отключению электроэнергии, после чего управление корветом было потеряно.

К месту происшествия направлены корабли и вертолеты для оказания помощи, также прибыли буксиры из порта Бангсапхан.

Корвет «Сукхотай» использовался ВМС Таиланда с 1987 года.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что у западного побережья острова Тайвань затонуло грузовое судно под флагом Панамы. На борту находились 17 членов экипажа, пять из них были спасены, 12 пропали без вести.

Еще одно ЧП произошло у берегов греческого острова Китира, где потерпело крушение судно с нелегальными мигрантами. На борту корабля находилось около 100 человек, спасти удалось семь пассажиров, судьба остальных людей неизвестна.