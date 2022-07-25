В Таиланде захотели возобновить авиасообщение с Россией Правительство Таиланда планирует к зиме возобновить прямое авиасообщение с Россией

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Бангкок планирует к зиме возобновить прямое авиасообщение с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителей туроператоров по итогам встречи с замглавы Управления по туризму Таиланда Сирипаконом Чиаусамутом. Наряду с этим в королевстве обсуждается введение в оборот карт платежной системы «Мир».

Расширение числа регулярных рейсов и возобновление чартерных программ из России находятся в приоритете, — сообщил источник.

Он добавил, что власти Таиланда планируют вернуть поток русскоязычных туристов на допандемийный уровень, уточнив, что в 2019 году тайские курорты посетили 39,9 млн иностранцев, среди которых 1,48 млн россиян.

Ранее ассоциация туроператоров России сообщила, что в начале августа 2022-го россияне могут себе позволить на 100 тысяч рублей отдохнуть только в двух странах — в России и в Абхазии. Тур на 10 дней с перелетом из Москвы, проживанием в трехзвездочном отеле в Абхазии обойдется около 60 тысяч рублей. На море в Калининградской области можно поехать за 64 тысячи, а на Кубань — за 83 тысячи.