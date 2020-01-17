https://static.news.ru/photo/c1444696-39bb-11ea-80dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thai Government/Xinhua/Global Look Press

Министерство здравоохранения Таиланда ввело серьёзные меры предосторожности в аэропортах и больницах страны, чтобы предотвратить вероятность вспышки коронавируса нового типа в связи с прибытием туристов из КНР в период празднования китайского Нового года.

В настоящее время известно об одном подтверждённом случае заболевание новым видом пневмонии в королевстве — пациентом оказался гражданин Китая. Помимо этого, сейчас специалисты изучают результаты лабораторных исследований возможно инфицированных тайцев.

По словам секретаря министерства Сукхума Канчанапимая, контроль за прибывающими туристами осуществляют группы органов общественного здравоохранения.

Больницы в свою очередь готовы к борьбе с болезнью, передаёт Bangkok Post.

Ранее NEWS.ru писал, что в китайском городе Ухань 15 января скончался второй человек, заболевший новым типом коронавируса. 69-летний мужчина поступил в госпиталь с нарушением функции почек и серьёзными повреждениями внутренних органов.