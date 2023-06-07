В Таиланде совершили покушение на россиянина Thaiger: в Таиланде россиянин впал в кому после вооруженного нападения у собственного кафе

Фото: Phuket PR Department

Российский бизнесмен оказался в тяжелом состоянии после нападения возле его кафе на Пхукете, сообщает тайский информационный портал Thaiger со ссылкой на местные правоохранительные органы. В него выстрелили четыре раза.

Собственник ресторана родом из России получил ранения в автомобиле возле своего заведения во время вооруженного нападения. Местные полицейские оперативно прибыли на место инцидента на Боут-авеню в Чернгталае и обнаружили синий седан, припаркованный перед кафе. При проверке машины были обнаружены четыре пулевых отверстия в лобовом стекле, — говорится в сообщении правоохранителей.

Внутри автомобиля находился 44-летний российский гражданин с огнестрельными ранениями груди, туловища и плеча. Имя пострадавшего не раскрывается. Сразу же после происшествия его госпитализировали. В настоящее время он находится в состоянии комы.

Согласно свидетельским показаниям, злоумышленник приехал к кафе на мотоцикле Honda PCX. Лицо было закрыто шлемом. Он подошел к автомобилю, сделал четыре выстрела и уехал. Позднее полицейский обнаружил рядом с рекой, примерно в километре от места происшествия, куртку, обувь, защитные очки, перчатки и оружие.

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