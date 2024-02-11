В Таиланде русские и украинцы спасли китайцев в море SHOT: туристы из РФ и Украины спасли китайцев после кораблекрушения в Таиланде

Фото: Ingo Schulz/imageBROKER.com/Global Look Press

Туристы из России и Украины в Таиланде спасли китайцев, которые потерпели кораблекрушение во время экскурсии, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, длиннохвостая деревянная лодка с отдыхающими из Китая затонула в воскресение, 11 февраля, в десятом часу утра по местному времени, когда они плыли в сторону острова Хонг в провинции Краби.

Как передает канал, на борту находилось семь граждан Китая и тайский капитан, все они оказались в воде, на них были надеты спасательные жилеты. Отмечается, что в месте, где произошло крушение, были слишком сильные волны, другие суда просто не замечали небольшую группу пострадавших. Китайцы провели 15 минут барахтаясь в воде.

Как стало известно каналу, потерпевшим повезло, поскольку рядом оказалась лодка большего размера, на которой находились следующие на экскурсию русские, украинцы и несколько европейцев. Их гид и капитан заметили среди волн перепуганных людей, кричащих о помощи. Всех подняли на борт и доставили на берег, отмечается, что никто из потерпевших крушение серьезно не пострадал.

Ранее яхта, на борту которой находились туристы из России, затонула близ острова Пхукет в Таиланде. По имеющимся данным, судно отправилось на морскую прогулку вдоль острова. Судно начало идти ко дну во время остановки у острова Ко-Хе. Как сообщается, причиной стал прорыв трубы в моторном отсеке.