В Таиланде произошел мощный взрыв на складе с пиротехникой

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В Таиланде произошел мощный взрыв на складе с пиротехникой, сообщает телеканал Thai PBS. В результате ЧП девять человек погибли, более 115 пострадали. Рынок, торговый центр и 150 домов получили повреждения, некоторые здания полностью разрушены.

По меньшей мере 9 человек погибли и более 115 получили ранения в результате взрыва сигнальных ракет, петард и другой пиротехники, хранившихся на складе в районе Сунгайколок сегодня днем, — говорится в сообщении.

В результате взрыва в некоторых домах начался пожар.

28 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Он отметил, что причиной происшествия стала детонация взрывного устройства. При этом среди работников пострадавших нет, добавил Хинштейн.

Полиция задержала одного подозреваемого в организации взрыва на самарском НПЗ. По словам Хинштейна, мужчина попытался уехать из России. Он был задержан на территории Оренбургской области. Установлено, что подозреваемый является гражданином Украины. Позднее суд отправил его под стражу на два месяца.