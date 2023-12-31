Россиянка на катере разбилась о скалы в Таиланде Генконсул в Пхукете: катер с россиянами налетел на скалы, погибла женщина

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Россиянка погибла и еще шесть соотечественников получили травмы различной степени тяжести при наезде туристического катера на скалы в районе острова Майтон в провинции Пхукет, сообщил генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов. ЧП произошло днем в воскресенье, 31 декабря, пишет ТАСС.

Примерно в 15:00 по местному времени в районе острова Майтон катер с туристами столкнулся со скалами. Одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России с различными травмами были госпитализированы, — цитирует агентство собеседника.

К потерпевшим в больницы направились российские дипломаты. По данным генконсула, среди пациентов есть несовершеннолетние.

Накануне на Пхукете местная полиция задержала 18-летнего россиянина по подозрению в попытке убийства своей матери. Пострадавшей оказалась 46-летняя женщина, ее нашли с окровавленной раной на шее. Инцидент произошел вечером 29 декабря в частном доме. Полицейские и следователи обнаружили на месте происшествия кухонный нож и следы крови, а сам молодой человек уехал оттуда на автомобиле. Пострадавшую россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии. Задержанного отправят на психиатрическую экспертизу.