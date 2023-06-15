В Таиланде погиб россиянин На острове Пхукет 22-летний гражданин РФ утонул в бассейне

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Таиланде россиянин утонул в бассейне. Трагический инцидент произошел на острове Пхукет. Об этом сообщает портал Phuket News. Тело погибшего доставлено в морг для дальнейшего осмотра.

Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России, родившийся в городе Чита, — говорится в сообщении.

Как полагают правоохранители, мужчина утонул примерно за 12 часов до того, как его тело было найдено техническим работником. Последний сообщил полицейским, что россиянин любил проводить время в бассейне за занятиями йогой и фридайвингом.

Ранее сообщалось, что в Таиланде в результате ДТП погиб 45-летний гражданин России. Он управлял мотоциклом и врезался в грузовик.

Также стало известно, что российский бизнесмен оказался в тяжелом состоянии после нападения возле его кафе на Пхукете. 49 летний уроженец Казахстана произвел четыре выстрела в лобовое стекло автомобиля, в котором находился 44-летний предприниматель из РФ, после чего скрылся с места преступления. Злоумышленника задержали. Предприниматель был прооперирован.