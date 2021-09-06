В Таиланде начались массовые протесты из-за COVID

Массовые протесты из-за ухудшения ситуации с коронавирирусной инфекцией начались в Таиланде. Для разгона демонстрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. Об этом сообщает газета The New York Times.

На улицы вышли тысячи людей, которые обвиняли власти страны в неэффективных мерах по борьбе с пандемией COVID-19. Демонстранты призвали к отставке премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча. По словам одного из участников протестной акции, местные жители давно были уверены, что правительство некомпетентно, а ситуация с коронавирусом просто доказала это суждение.

С начала пандемии в Таиланде от осложнений, вызванных коронавирусом, погибло более 12 тысяч человек. У властей не хватает ресурсов для борьбы с распространением заболевания, а вакцинация проходит медленно.

Ранее власти Таиланда начали пускать вакцинированных российской вакциной против коронавируса «Спутник V» на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Туристам понадобится только оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда. Более того, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, правительство Таиланда откроет Бангкок и ближайшие к нему туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов без карантина 1 октября.