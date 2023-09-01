В Таиланде начали поиски пропавшего россиянина На острове Пхукет ищут пропавшего на пляже российского туриста

Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

Россиянин пропал на острове Пхукет в районе пляжа Най Янг, сообщает портал Phuket News со ссылкой на местную туристическую полицию. Есть опасения, что мужчина мог утонуть в море из-за суровых погодных условий.

По данным правоохранителей, поисково-спасательная операция была начата после получения уведомления о происшествии, но была приостановлена на время неблагоприятной погоды. Власти не называют имя пропавшего человека, но поделились фотографией молодого мужчины.

Предполагается, что поиски продолжатся с утра 2 сентября.

27 августа сообщалось, что на Камчатке турист пропал после ссоры с девушкой. Спасатели выдвинулись к Авачинскому вулкану на поиски молодого человека. О пропаже сообщила сама девушка. К поискам юноши подключился поисково-спасательный отряд МЧС, включая два кинологических расчета. 29 августа утром тело молодого человека было обнаружено в расщелине, с подвижного склона которой падали валуны. Забрать его оттуда удалось только 31 августа.

Ранее группа туристов из пяти человек пропала при сплаве по реке Тые в Северо-Байкальском районе Бурятии. Путешественники, которые сплавлялись на двух катамаранах, не вышли на связь в назначенное время, после чего к их поискам подключили спасателей. Через несколько часов туристов нашли живыми.