В Таиланде на два часа продлили голосование на выборах президента России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выборы президента Российской Федерации

Выездное голосование на выборах президента России, проводящееся в таиландском городе Паттайя, было продлено на два часа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского посольства. Дипломаты подчеркнули, что такое решение было принято в связи с большим наплывом граждан, желающих отдать свой голос. При этом отмечается, что голосование может быть продлено еще на два часа.

Голосование продлено на два часа — до 20:00 местного времени. Согласно последним данным, явка составила 873 человека. Желающих проголосовать много, — рассказали в посольстве.

Позднее в Telegram-канале МИД России было опубликовано видео, на котором показана очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ в Таиланде. Уточняется, что участковая избирательная комиссия направила в Паттайю дополнительных сотрудников. Во внешнеполитическом ведомстве поблагодарили россиян за их гражданскую позицию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что участок для голосования на выборах президента не удалось открыть лишь в одной стране — Палестине. В других странах участки были развернуты, несмотря на возможные риски.