В Таиланде дали зеленый свет БРИКС Правительство Таиланд одобрило проект письма о вступлении в БРИКС

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Правительство Таиланда одобрило проект письма о планах вступить в БРИКС, пишет Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга. Отмечается, что присоединение к организации поспособствует расширению роли страны на международной арене. Кроме того, включение в состав БРИКС должно помочь Таиланду в развитии торговли, инвестиций, финансов, продовольственной и энергетической безопасности.

На собрании кабинета министров было решено одобрить проект письма, выражающего намерение Таиланда присоединиться в качестве члена группы стран БРИКС с одобрения премьер-министра или представителя, назначенного премьер-министром, — сказано в сообщении.

Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что Китай предпочел БРИКС Украине, отказавшись от участия в швейцарском саммите, где будет обсуждаться «формула Зеленского». Журналист отметил, что саммит в Швейцарии не посетит и вице-президент США Камала Харрис.

Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что страна рассчитывает в ближайшее время присоединиться к БРИКС. По словам дипломата, власти страны обсуждают данный вопрос. Лиянаге подчеркнула, что вступление в БРИКС позволит Шри-Ланке обеспечить транспортную и продовольственную безопасность, а также принесет другие выгоды.