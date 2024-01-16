В США высказались о статусе Тайваня Глава AIT Розенбергер: США не поддерживают независимость Тайваня

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня и выступают за диалог между ним и КНР, заявила председатель Американского института на острове (AIT) Лора Розенбергер, говорится на сайте учреждения. Она добавила, что политика Вашингтона в отношении Тайбэя останется прежней, независимо от результатов выборов.

Мы остаемся приверженными нашей политике «одного Китая». <...> Мы выступаем против односторонних изменений статус-кво. Мы не поддерживаем независимость Тайваня, мы выступаем за диалог между двумя сторонами пролива, — сказала она.

Победивший на выборах главы администрации в Тайване Лай Циндэ ранее заявил о готовности вести диалог с Китаем. Политик пообещал «не быть скромным или высокомерным» и принимать решения исходя из принципов взаимности и уважения. По словам главы острова, необходимо повышать благосостояние народа по обе стороны пролива.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Соответствующий вопрос ему задали после победы на выборах главы администрации острова Лай Циндэ. Этот политик был кандидатом от Демократической прогрессивной партии, которая выступает за суверенитет Тайваня.

Китай выразил решительный протест в связи с поздравлением, которое Япония направила новому главе Тайваня. В посольстве КНР в Японии назвали подобные действия вмешательством во внутренние дела и серьезным нарушением принципа «одного Китая».