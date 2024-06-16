В Сингапуре заметили слабое участие стран Азии в конференции по Украине TST: слабое участие стран АТР в швейцарском саммите говорит о приоритетах

Фото: Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Открытие Украинского саммита мира в Швейцарии

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не принимают активное участие в конференции по Украине в Бюргенштоке, сообщает сингапурская газета The Straits Times. По мнению журналистов, такая ситуация демонстрирует, что украинская тематика не относится к числу приоритетов этих государств.

Многие в Азии относятся к конфликту на Украине как к чему-то далекому и не входящему в ключевые приоритеты, — считает доцент кафедры политических наук Национального университета Сингапура Чжуан Цзяин.

Он обратил внимание, что такая ситуация складывается на фоне прямого влияния украинского конфликта на поставки зерновых и стоимость топлива. Доктор Института исследований Юго-Восточной Азии Ян Стори предположил, что отказ большинства азиатских стран ехать на саммит по Украине может быть связан с отсутствием России на конференции.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Японии Фумио Кисида выделил на швейцарский саммит по Украине лишь 2,5 часа. За это время Кисида успел выступить с речью до фотосессии с другими участниками конференции.

До этого стало известно, что в администрации президента США Джо Байдена опасаются изменения позиции председателя КНР Си Цзиньпина по конфликту на Украине. В Вашингтоне переживают, что в дальнейшем Пекин будет сильнее поддерживать Москву.