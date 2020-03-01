https://static.news.ru/photo/bddde790-5bbd-11ea-8c0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Schuelke/www.imago-images.de/Global Look Press

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлено в Сингапуре. Об этом сообщили в местном Министерстве здравоохранения.

Клинические исследования подтвердили наличие инфекции у 37-летней гражданки Сингапура и её помощницы по хозяйству из Мьянмы. Женщины недавно вернулись с индонезийского острова Батам. Также коронавирус диагностирован у 54-летнего гражданина Японии. О четвёртом заразившемся данных нет.

Всего, по информации Минздрава Сингапура, в городе число заражённых достигло 106 человек, 74 из них выздоровели, а семеро находятся в критическом состоянии, уточняет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент, глава правительства и члены кабмина Сингапура, а также другие высокопоставленные чиновники пожертвовали свои зарплаты на выплату премий тем, кто ведёт борьбу с коронавирусом.

В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.