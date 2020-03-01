Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлено в Сингапуре. Об этом сообщили в местном Министерстве здравоохранения.
Клинические исследования подтвердили наличие инфекции у 37-летней гражданки Сингапура и её помощницы по хозяйству из Мьянмы. Женщины недавно вернулись с индонезийского острова Батам. Также коронавирус диагностирован у 54-летнего гражданина Японии. О четвёртом заразившемся данных нет.
Всего, по информации Минздрава Сингапура, в городе число заражённых достигло 106 человек, 74 из них выздоровели, а семеро находятся в критическом состоянии,
Ранее NEWS.ru писал, что президент, глава правительства и члены кабмина Сингапура, а также другие высокопоставленные чиновники пожертвовали свои зарплаты на выплату премий тем, кто ведёт борьбу с коронавирусом.
В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.
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