В Сингапуре приняли неожиданное гастрономическое решение Сингапур одобрил употребление 16 видов насекомых в пищу

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Продовольственное агентство Сингапура дало разрешение на ввоз в страну умерщвленных насекомых 16 видов, а также продуктов питания из них, сообщает South China Morning Post. В ведомстве подчеркнули, что употребление насекомых в пищу находится в стадии становления и для этого в Сингапуре нужно составить ряд рекомендаций.

К одобренным в пищу насекомым в южно-азиатской стране отнесли кузнечиков, саранчу, сверчков, мучных червей, тутовых шелкопрядов и медоносных пчел. Из внесенных в список насекомых разрешается готовить разные блюда и импортировать их в другие страны.

Зоолог из Южного федерального университета Роман Романчук ранее заявил, что американские тараканы, которые удивили жителей Ростова-на-Дону, живут в городе уже несколько десятилетий. Он обратил внимание на то, что чаще всего они остаются в коллекторах, но с наступлением тепла могут перемещаться в жилища людей.

До этого во французском сегменте соцсетей распространилось видео с клопами в вагоне общественного поезда, следующего с Восточного вокзала в Париже. Некоторые граждане сообщили, что подверглись укусам насекомых во время поездки.