https://static.news.ru/photo/f1289de2-5876-11ea-a427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Сингапура предъявили обвинения супругам из КНР, которые предоставили ложную информацию сотрудникам местного Министерства здравоохранения. Один из них переболел коронавирусом.

38-летний житель Ухани Ху Юн и его 36-летняя жена, резидент Сингапура Ши Ша соврали о своих передвижениях в период с 22 по 29 января. Китаец прибыл в страну 22 января, а 31 числа у него был выявлен COVID-19. Мужчина был помещён на карантин. Его выписали из госпиталя 19 февраля после полного восстановления от коронавируса, уточняется в пресс-релизе.

Граждан КНР обвинили в даче ложных показаний. Поведение супругов сочли угрозой для публики, так как Ху мог заразить вирусом других людей. Дело будет заслушано в суде 28 февраля. Иностранцам грозит штраф в размере $7150 и тюремное заключение сроком до шести месяцев.

Ранее власти Сингапура сообщили о решении выслать из страны четырёх человек, нарушивших карантин после прибытия из Китая, писал NEWS.ru.