Суд Шри-Ланки отменил запрет на вылет самолета «Аэрофлота»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шри-Ланке решили отменить запрет на вылет российского самолета «Аэрофлота», передает агентство Newsfirst. Сообщается, что решение об этом было приятно судом в столице страны Коломбо.

Запрет на вылет был снят после того, как Высокий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором, — говорится в сообщении.

Самолет «Аэрофлота» А330 был арестован властями страны по требованию лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited 3 июня. Пассажиров рейса отправили в гостиницу. Пассажиры, которые должны вернуться в Москву после 5 июня, будут вывезены из Коломбо в срок, обещал авиаперевозчик.

В МИД России была вызвана посол Шри-Ланки Джанита Абейвикрема Лиянаге, которой был заявлен решительный протест в связи с задержанием самолета «Аэрофлота» в аэропорту Бандаранаике.

Немногим позже власти Шри-Ланки заявили о непричастности к задержанию самолета «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо. В местном суде посчитали, что данная ситуация — коммерческий спор между российской авиакомпанией и ирландской лизинговой фирмой Celestial Aviation Trading 10 Limited.