В ШОС готовы помочь России в расследовании теракта в «Крокусе» Страны ШОС готовы сотрудничать с Россией в расследовании атаки на «Крокус»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спецслужбы стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы взаимодействовать с российскими силовыми структурами в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщил ТАСС глава Регионального антитеррористического центра ШОС Руслан Мирзаев. По его словам, к сотрудничеству также готова РАТС ШОС.

РАТС ШОС и спецслужбы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества готовы взаимодействовать с российскими коллегами в расследовании чудовищного террористического акта, совершенного в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» в Московской области, — заявил он.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. В здание ворвались несколько человек в камуфляже и начали в упор расстреливать людей из автоматов. Затем террористы устроили поджоги в нескольких местах комплекса. В результате пожара обвалилась крыша, зрительный зал выгорел полностью. Подозреваемых задержали через несколько часов в Брянской области. Им предъявлены обвинения, суд постановил поместить предполагаемых террористов под стражу до 22 мая.

Ранее следователи завершили проверку показаний на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Пока проводилась проверка показаний только одного из обвиняемых. Такая же процедура ожидает и остальных исполнителей.