Вице-мэр Шанхая Чжан Вэй: в городе возобновили производство 70% предприятий

В Шанхае возобновили работу 70% важнейших предприятий на фоне борьбы с новым всплеском коронавирусной инфекции, заявил 22 апреля вице-мэр китайского мегаполиса Чжан Вэй, передаёт «Интерфакс». Отмечается, что на текущий момент на Шанхай приходится около 95% случаев от общего числа инфицированных COVID-19.

По словам вице-мэра, такие компании, как SAIC Motor и Tesla восстановили выпуск автомобильной продукции, а предприятия, производящие комплектующие для авто, пошагово возвращаются к прежним схемам рабочего процесса.

Агентство пишет, что на высоком уровне сохраняется эффективность использования производственных мощностей у топовых компаний по созданию полупроводников и химических предприятий.

Локдаун в Шанхае был введён 28 марта. С этого числа прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было приказано оставаться дома. Город с населением 26 млн человек был закрыт в рамках усилий властей КНР по поиску наиболее эффективного метода предотвращения новых возможных вспышек пандемии коронавируса. Причиной стал рост заболеваемости атипичной пневмонией («близкий родственник» COVID-19)

В численном выражении произошедшая в КНР вспышка COVID-19 превзошла все предыдущие. Причём для Китая это стало лишь второй волной коронавируса, в то время как большая часть стран прошла уже через четыре такие волны. В Шанхае, эпицентре вспышки COVID-19, две недели действовал режим локдауна: статус закрытых был присвоен 7624 районам, 2460 переведены в разряд контролируемых, а 7565 стали районами, где принимаются меры предосторожности.