На шахте в Казахстане погибли пять человек МЧС Казахстана: при выбросе газа на шахте им. Ленина погибли пять человек

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Пять человек стали жертвами чрезвычайного происшествия на шахте имени Ленина в Карагандинской области Казахстана. Там в ночь на 3 ноября произошел выброс газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС республики Руслана Иманкулова.

В 09:09 (06:09 мск) обнаружено тело пятого работника, — сказал он.

Агентство отмечает, что выброс газа во время бурения газодренажных скважин зафиксировали на шахте, которая принадлежит АО «Арселор Миттал Темиртау». О гибели четырех человек стало известно сразу, позже было обнаружено тело еще одного шахтера, в больницу доставлены четыре человека. При этом из шахты на поверхность эвакуировали более 100 рабочих.

Открыто уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ. Комиссию по расследованию причин трагедии должен возглавить министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, который выехал на место происшествия.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в результате взрыва в шахте на севере страны два человека погибли, еще 20 получили ранения. Также после взрыва несколько десятков шахтеров оказались заблокированными под землей.