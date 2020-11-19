В Сеуле зафиксировали третью волну коронавируса

https://static.news.ru/photo/74f7f234-2aff-11eb-9fb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Третья волна коронавируса началась в столице Южной Кореи Сеуле, сообщил представитель Министерства здравоохранения Юн Тэ Хо.

По его словам, в настоящее врем фиксируется подъём заболеваемости, который можно сравнить с тем, что был в феврале — марте и августе. В связи с этим органы здравоохранения намерены в ближайшее время опубликовать рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования, чтобы муниципальные власти могли повысить эффективность борьбы с пандемией.

Повышение уровня будет эффективным для сдерживания вируса, но, поскольку это может также повлиять и на экономику, они должны разумно оценить риски и ситуацию с вирусом, — отметил Юн Тэ Хо.

В Южной Корее уже несколько дней подряд выявляют более 300 случаев COVID-19. В Сеуле накануне выявили 218 заразившихся, что является максимальным показателем с августа, передаёт The Korea Herald.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над пандемией коронавируса близка. По его словам, в настоящее время важно обеспечить своевременную диагностику людей.