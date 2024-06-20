«Угроза безопасности»: в Сеуле испугались сделки РФ с КНДР Yonhap: Сеул считает, что договор РФ и КНДР представляет угрозу для Южной Кореи

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Договор между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве угрожает национальной безопасности Южной Кореи, заявил начальник управления национальной безопасности Республики Корея Чан Хо Чжин. По его словам, которые приводит агентство Yonhap, помощь Пхеньяну не может не оказывать отрицательного эффекта на отношения Москвы и Сеула.

Помощь Северной Корее представляет угрозу нашей безопасности. Это не может не иметь негативного эффекта для отношений Республики Корея и России, — сказал он.

Ранее представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок заявил, что Южная Корея выражает сожаление по поводу возможного военного и технического сотрудничества РФ и КНДР. Он добавил, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве по итогам двусторонней встречи 19 июня. Предполагается, что новое соглашение придет на смену договорам, заключенным между Россией и Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах.

20 июня Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало договор с Россией. Документ оказался бессрочным и состоит из 23 статей. Прекратить новое соглашение можно уведомлением другой стороны о соответствующем решении. Договор в таком случае перестает действовать через год.