В Сеуле 59 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина В Сеуле 59 человек погибли и 150 пострадали в давке на праздновании Хеллоуина

Фото: AP/TASS

В Сеуле как минимум 59 человек погибли и 150 получили травмы в давке на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. По одной из версий, трагедия произошла после того, как люди бросились в местный бар, услышав, что там побывала знаменитость. Людей раздавила огромная толпа, двигавшаяся по узкой улице города.

59 погибших, 150 раненых в давке на Хеллоуин в сеульском районе Итхэвон, — говорится в сообщении.

В Сети было опубликовано множество видеозаписей с места трагедии. На кадрах видно, как десятки пострадавших лежат на тротуаре, а прохожие и врачи пытаются их реанимировать. По данным сотрудников реанимационных центров, к ним поступил 81 звонок с жалобами на одышку. На данный момент на месте ЧП работают около 400 спасателей со всей страны.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель поручил правительству обеспечить оперативное лечение раненых и тщательно обследовать места празднования Хеллоуина. Мэр Сеула О Се Хун вернулся из запланированной поездки в Европу в Южную Корею из-за трагедии.