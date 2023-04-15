В Сети появилось видео, снятое незадолго до взрыва в Японии

Фото: TORU HANAI/XinHua/Global Look Press

Фумио Кисида

В интернете опубликовано видео, снятое незадолго до взрыва на месте выступления премьера Японии Фумио Кисиды в префектуре Вакаяма. На кадрах видно, как взрывное устройство подлетает со спины к политику, а представитель службы безопасности резко укрывает премьера и отводит от места падения взрывчатки.

Нападение произошло сегодня в рыболовном порту Сайгасаки в Вакаяме. После инцидента был задержан 24-летний житель города Каваниси префектуры Хего по имени Рюдзи Кимура. Именно он, по предварительным данным, бросил сигнальную ракету с дымом. Ни политик, ни участники встречи при этом не пострадали.

Ранее Фумио Кисида покинул порт и выступил перед жителями города Вакаяма на железнодорожной станции, где принес им извинения за доставленные неудобства из-за взрыва. Он заверил, что этот инцидент не должен никак повлиять на процесс выборов в стране.

Ранее в Сети появилось видео с моментом взрыва в рыболовном порту. На нем видно лишь панику участников встречи с премьером и слышен резкий звук взрыва от брошенного устройства.