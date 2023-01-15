В Сети появилось видео из салона разбившегося в Непале самолета В Сети появилось видео последних секунд полета разбившегося в Непале пассажирского лайнера

Фото: National News Agency of Nepal/XinHua/Global Look Press

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, зафиксированы последние секунды полета самолета, разбившегося 15 января в Непале. Утверждается, что один из пассажиров вел из салона прямую трансляцию в соцсети.

На кадрах записи видно, как ATR 72, принадлежавший компании Yeti Airlines, загорелся. На его борту находились 72 человека, среди которых были четыре члена экипажа и четыре гражданина России. Все они погибли. Самолет совершал рейс из Катманду в город Покхара и разбился в пункте назначения.

В Непале 16 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы.

Ранее очевидец рассказал, что пилот упавшего в Непале самолета предотвратил его падение на населенный пункт. По его словам, воздушное судно трясло и качало из стороны в сторону, оно было практически неуправляемым, однако летчику удалось увести лайнер от жилых домов.