В Сети появились кадры сильнейшего урагана в Мекке

Фото: Rodolfo Flores/Keystone Press Agency/Global Look Press

На запад Саудовской Аравии обрушился сильнейший ураган, стихия, в частности, разгулялась в священном для мусульман городе Мекке, сообщает МК. Издание опубликовало кадры, на которых сильными порывами ветра людей сбивает с ног.

Кроме того, на город обрушились на столь сильные дожди, что автомобили тонут в потоках воды.

Между тем на Калифорнию всей своей мощью 21 августа обрушился ураган «Хилари». Вода заполняла улицы, проникая в постройки и затапливая все на своем пути. В результате бурные потоки проникли в метро в Лос-Анджелесе, буквально превратив станции и тоннели в бушующие подземные реки. Предполагается, что «Хилари» станет самым разрушительным штормом в штате за последние 10 лет. На большей части южной Калифорнии заблаговременно ввели режим чрезвычайного положения.

Ранее климатолог Алексей Кокорин сообщил, что количество смерчей и ураганов увеличивается в России. По его словам, этому виной глобальное потепление. Кроме этого, он сообщил об увеличении средней температуры в России, также в стране все более часто появляются периоды жары. Долгосрочный прогрев поверхности земли приводит к увеличению числа смерчей. В связи с этим возникает активное перемещение воздушных масс, обильных осадков и ураганных ветров, пояснил Кокорин.