В Саудовской Аравии указали на оказавшегося в тупике Байдена Asharq Al-Awsat: поддерживаемый ОПЕК+ уровень цен на нефть загнал Байдена в тупик

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден оказался в тупике из-за намерения ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть, сообщает саудовское издание Asharq Al-Awsat. По его мнению, из-за этого Белый дом не может пополнить стратегический резерв страны.

Агентство Bloomberg ранее рассказало, что администрация Байдена отложила пополнение стратегических запасов нефти после того, как цена на нее поднялась выше $80 за баррель.

Страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, особенно на фоне добровольных и/или вынужденных сокращений ее добычи на миллионы баррелей в сутки, поскольку это негативно отразится на их бюджетах, — пояснил автор публикации.

Он считает, что в настоящее время стратегический резерв США находится на самом низком уровне с августа 1983 года, при этом Вашингтон ничего не может сделать. Проблему придется решать следующей американской администрации, и тем, кто придет после Байдена, «придется не сладко», поскольку предстоит найти способ снизить цены на «черное» золото. Для этого надо увеличить добычу нефти в США или спрос со стороны ОПЕК и Саудовской Аравии, указывает автор.

Байден и его команда загнали себя в тупик, пообещав «бороться» с нефтью и не позволять США увеличивать ее добычу, заключается в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что причиной экономических проблем на мировых рынках являются ошибки, совершенные Западом, а не начало специальной военной операции на Украине. При этом он признал, что СВО была своего рода катализатором для возникновения ряда трудностей. Президент сообщил, что бесконтрольная эмиссия стран Запада и отказ от инвестиций в нефтегазовую отрасль привели к инфляции.