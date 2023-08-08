Президент США Джо Байден оказался в тупике из-за намерения ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть, сообщает саудовское издание Asharq Al-Awsat. По его мнению, из-за этого Белый дом не может пополнить стратегический резерв страны.
Агентство Bloomberg ранее рассказало, что администрация Байдена отложила пополнение стратегических запасов нефти после того, как цена на нее поднялась выше $80 за баррель.
Страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, особенно на фоне добровольных и/или вынужденных сокращений ее добычи на миллионы баррелей в сутки, поскольку это негативно отразится на их бюджетах, — пояснил автор публикации.
Он считает, что в настоящее время стратегический резерв США находится на самом низком уровне с августа 1983 года, при этом Вашингтон ничего не может сделать. Проблему придется решать следующей американской администрации, и тем, кто придет после Байдена, «придется не сладко», поскольку предстоит найти способ снизить цены на «черное» золото. Для этого надо увеличить добычу нефти в США или спрос со стороны ОПЕК и Саудовской Аравии, указывает автор.
Байден и его команда загнали себя в тупик, пообещав «бороться» с нефтью и не позволять США увеличивать ее добычу, заключается в статье.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что причиной экономических проблем на мировых рынках являются ошибки, совершенные Западом, а не начало специальной военной операции на Украине. При этом он признал, что СВО была своего рода катализатором для возникновения ряда трудностей. Президент сообщил, что бесконтрольная эмиссия стран Запада и отказ от инвестиций в нефтегазовую отрасль привели к инфляции.