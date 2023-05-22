В России заявили о возросших шансах Эрдогана на победу на выборах Политолог Макаркин заявил, что электорат Огана может перейти к Эрдогану

Фото: Дмитрий Ласенко/NEWS.ru

После того как участвовавший в президентских выборах в Турции от политического блока «Ата» Синан Оган призвал своих сторонников голосовать за действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана, у последнего повысились шансы на победу, заявил NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Маркин.

5% Эрдогану вполне могут помочь, это немалое количество электората. Но я не стал бы уверять, что Эрдогану теперь 100% обеспечена победа, — сообщил политолог.

По словам Маркина, неизвестно, как поведет себя электорат Огана, потому что он не очень любит исламистов. Кроме того, неясно, насколько он будет слушаться Огана и "пойдет" ли он в итоге к Эрдогану.

Но с учетом того, что у Эрдогана +4 процентных пункта, у него шансов все равно больше, потому что ему достаточно огановский электорат расколоть, чтобы часть его пришла к нему. И сообщение Огана может этому поспособствовать, а Кылычдароглу важно получить этот электорат целиком, так как он отстает, — рассказал Макаркин.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. Эрдоган набрал 49,35% голосов, а сопернику от оппозиции Кылычдароглу удалось заручиться поддержкой 45% избирателей. Поскольку ни один из кандидатов на пост главы государства не смог набрать более 50% голосов, был назначен второй тур. В нем победитель будет определен простым большинством голосов. Сам Оган набрал в первом туре всего 5,17% голосов.