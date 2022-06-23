В России предсказали появление индийских магазинов одежды Президент РАСПП Манкевич предсказал появление индийских магазинов одежды в России

Фото: shutterstock

Индийские магазины одежды готовы заменить покинувшие Россию западные бренды, первыми на отечественный рынок придут поставщик товаров для дома Maspar и модный бренд Killer Jeans, рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН», индийские поставщики откроют розничную торговлю на площадках, которые ранее занимали западные конкуренты.

В настоящий момент индийские предприниматели заявляют о готовности заменить ушедшие из РФ западные бренды одежды и товаров повседневного потребления. Первыми на российский рынок могут выйти такие индийские бренды, как поставщик товаров для дома Maspar и модный бренд Killer Jeans. Исходя из комментариев индийской стороны, планируется открытие розничных магазинов на освободившихся после ухода западных компаний торговых площадях, — рассказал Манкевич.

Он также отметил, что обычно Россия импортирует из Индии не предметы одежды, а текстиль, фармацевтическую продукцию и патоку из сахарного тростника. Манкевич указал, что РАСПП активно развивает сотрудничество с Индией в области поставок пероксида водорода, гуаровой камеди и развития расчетов в национальных валютах.

Ранее Индия значительно нарастила импорт российских энергоресурсов за последние недели. Сообщается, что индийские компании закупают нефть и уголь из России с 30-процентной скидкой. Закупки угля выросли в шесть раз, нефти — более чем в 31 раз.