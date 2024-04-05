В посольстве РФ заявили об очередном антироссийском шаге Японии Посольство РФ назвало экспортные ограничения Японии антироссийским шагом

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Объявленные Токио экспортные ограничения в отношении России стали очередным антироссийским шагом администрации премьера Японии Фумио Кисиды, заявили ТАСС в посольстве РФ в Токио. В дипмиссии считают принятые ограничения, «по сути, конкретизацией санкционного пакета, введенного Японией 1 марта этого года».

Мы рассматриваем данные рестрикции как очередной недружественный антироссийский шаг администрации Кисиды, — сообщили в российском посольстве.

Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что в рамках антироссийских санкций с 17 апреля вводит дополнительный запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров. Запретительные меры коснутся, в частности, поставок масла для автомобильных двигателей, труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, яхт, байдарок, прогулочных и спортивных судов.

До этого Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 63 гражданина Японии. В черном списке значатся премьер-министр Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, а также министры финансов, обороны и юстиции Японии. Причиной решения послужила «неприемлемая риторика в адрес Российской Федерации», а также ранее наложенные аналогичные санкции на граждан РФ.