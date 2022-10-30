Стали известны подробности о погибших в давке в Сеуле россиянках Посольство РФ в Корее: все погибшие в давке россиянки были моложе 30 лет

Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press

Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея

Погибшим в результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле россиянкам, не было и 30 лет, сообщил в беседе с РИА Новости представитель посольства РФ в Южной Корее. По его словам, местная полиция не стала предоставлять дипмиссии данные о сфере занятости россиянок, сообщив лишь гражданство, имя и дату рождения.

Полиция не предоставляет посольству РФ данные о сфере занятости россиянок, погибших в давке в Итхэвоне. Известна только дата рождения, имя и гражданство. Одной 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя — 1997 года рождения, — говорится в сообщении диппредставительства.

Инцидент произошел в Сеуле в районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. Число жертв в настоящий момент достигло 151 человека, пострадали 82. Жертвами инцидента стали 19 иностранных граждан, в том числе три россиянки.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.

Причиной случившегося могло стать появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итхэвон. Как сообщает местный телеканал, ажиотаж мог возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного исполнителя.