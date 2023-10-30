В популярной у россиян стране выявили случаи заражения опасным вирусом В Таиланде зафиксировали более 20 новых случаев заражения оспой обезьян

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Таиланде за последние месяцы зафиксировано 24 новых случая заболевания оспой обезьян, сообщил Bangkok Post со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора департамента по контролю заболеваний Министерства здравоохранения страны, доктора Тхонгчая Киратихаттаякона. По его словам, уже скончался один человек.

Врач уточнил, что девять случаев инфицирования оспой обезьян выявлено в Бангкоке, еще по три случая — в провинциях Чиангмай и Нонтхабури, два — на острове Пхукет. Заболевшие зафиксированы в провинциях Сарабури, Чонбури, Накхонпатхом, а также в северо-восточной и центральной частях страны.

Погибшим от опасной инфекции оказался 24-летний житель Таиланда, который также являлся ВИЧ-инфицированным. Его госпитализировали в конце августа с симптомами оспы: у него была высокая температура и сыпь на теле. Молодой человек скончался на прошлой неделе.

Летом курортный остров Пхукет в Таиланде поразила неизвестная болезнь. Ученые и медицинские чиновники предположили, что вирус мог попасть в питьевую воду из-за сезона дождей. Как тогда подчеркнул врач-вирусолог Павел Волчков, это очень распространенная ситуация в южных странах, когда инфекции появляются в неочищенной питьевой воде.