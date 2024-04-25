В Пхеньяне оценили возможности России достичь целей СВО МИД КНДР: Северная Корея всегда будет в «одном окопе» с Россией

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Замглавы МИД КНДР Им Чхон Иль заявил об уверенности в достижении целей российской спецоперации на Украине и готовности Северной Кореи оказаться «в одном окопе с Россией», говорится на сайте министерства. Заявление распространено по случаю пятилетней годовщины встречи президента РФ Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Нисколько не сомневаемся, что Россия преодолеет все вызовы и трудности и обязательно достигнет целей специальной военной операции на Украине. Мы всегда будем стоять в одном окопе с российской армией и народом, которые вступили в справедливую борьбу по защите интересов безопасности государства и его суверенных прав, — заявил Им Чхон Иль.

По его словам, последовательная позиция северокорейского правительства заключается в том, чтобы «неизменно развивать традиции дружбы» с РФ и «придавать первостепенное значение отношениям с Россией». Замминистра добавил, что отношения между странами «основаны на товариществе и боевом единстве».

Ранее Им Чхон Иль говорил, что власти США используют украинский конфликт для удовлетворения интересов своих военных монополий. Дипломат уверен, что Вашингтон стремится подчинить себе администрацию лидера Украины Владимира Зеленского для осуществления стратегии сдерживания Москвы.