В первый день работы люксовый бутик в Китае продал товаров на $2,7 млн

https://static.news.ru/photo/4e40238c-7f01-11ea-86c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В первый день открытия после пандемии коронавируса люксовый бутик Hermes в Гуанчжоу заработал $2,7 млн. Специально по этому случаю в магазин привезли эксклюзивные модели сумок, в том числе из крокодиловой кожи, украшенные бриллиантами.

Как сообщает WWD, множество состоятельных покупателей специально приехали в Гуанчжоу, они покупали посуду, обувь, мебель и кожаные изделия, но дневная выручка Hermes побила все предыдущие рекорды. Изданию не удалось связаться с администрацией бутика, но фото покупателей, выложенные в соцсетях, говорили сами за себя. К примеру, одна женщина опубликовала несколько селфи в магазине и рассказала, что потратила около миллиона юаней (около 10 млн рублей) на чёрную крокодиловую сумку Birkin, одежду и обувь.

Как писал NEWS.ru, после вспышки коронавирусной инфекции, которую в КНР удалось поставить под контроль, китайским базовым промышленным производствам удалось восстановить работу на 98,6%. Об этом заявил замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин. По его словам уже 90% рабочих и служащих этих предприятий удалось вернуться на работу. Кроме того, на 76% восстановлена деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. Син Гобин также отметил рост темпов работы на строительных объектах.