В первый день работы люксовый бутик в Китае продал товаров на $2,7 млн

В первый день открытия после пандемии коронавируса люксовый бутик Hermes в Гуанчжоу заработал $2,7 млн. Специально по этому случаю в магазин привезли эксклюзивные модели сумок, в том числе из крокодиловой кожи, украшенные бриллиантами.
Как
Как писал NEWS.ru, после вспышки коронавирусной инфекции, которую в КНР удалось поставить под контроль, китайским базовым промышленным производствам удалось восстановить работу на 98,6%. Об этом заявил замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин. По его словам уже 90% рабочих и служащих этих предприятий удалось вернуться на работу. Кроме того, на 76% восстановлена деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. Син Гобин также отметил рост темпов работы на строительных объектах.
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