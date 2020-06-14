В Пекине зафиксировано восемь новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/1875a102-ae39-11ea-a8aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Xudong/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние сутки в Пекине были выявлены восемь новых случаев заражения коронавирусом, связанных с рынком сельскохозяйственной продукции «Синьфади».

Об этом сообщила заместитель главы Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо. Таким образом, общее число инфицированных за последние сутки в китайской столице достигло 44 человек, передаёт ТАСС.

В течение 14 июня было выявлено ещё восемь случаев заражения коронавирусом. Все они связаны с рынком «Синьфади», — заявила Синхо.

На данный момент в пекинских больницах на лечении находятся 52 пациента с COVID-19. На юге города в районе Фэнтай с 13 июня введён жёсткий режим реагирования на чрезвычайные ситуации после выявления на крупнейшем городском сельскохозяйственном рынке «Синьфади» очага коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пекинские власти распорядились провести тестирование на коронавирус всех работников рынка «Синьфади». Такое решение было принято после выявления на доске для разделывания лосося молекул заболевания.