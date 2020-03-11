Муниципальное правительство столицы КНР ужесточило карантинные меры для всех прибывающих из-за рубежа людей. Это произошло на фоне роста числа завезённых случаев заражения коронавирусом в Пекине.
С 11 марта все те, кто приезжает в китайскую столицу из-за границы, должны будут находиться в изоляции в течение 14 дней у себя дома или в соответствующих учреждениях. Ранее на карантине должны были находиться лишь люди, прибывшие из регионов, где зафиксированы вспышки COVID-19.
Иностранцев поместят в определённые отели в Пекине и возьмут у них анализы на наличие вируса нового типа в организме. Им не будет разрешено покидать здания до тех пор, пока не станут известны результаты экспертиз.
Китайские учёные заявили, что носители коронавируса COVID-19 распространяют инфекцию 20–37 дней после появления первых симптомов, писал NEWS.ru.
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