https://static.news.ru/photo/40c64a10-638b-11ea-b493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Муниципальное правительство столицы КНР ужесточило карантинные меры для всех прибывающих из-за рубежа людей. Это произошло на фоне роста числа завезённых случаев заражения коронавирусом в Пекине.

С 11 марта все те, кто приезжает в китайскую столицу из-за границы, должны будут находиться в изоляции в течение 14 дней у себя дома или в соответствующих учреждениях. Ранее на карантине должны были находиться лишь люди, прибывшие из регионов, где зафиксированы вспышки COVID-19.

Иностранцев поместят в определённые отели в Пекине и возьмут у них анализы на наличие вируса нового типа в организме. Им не будет разрешено покидать здания до тех пор, пока не станут известны результаты экспертиз.

Китайские учёные заявили, что носители коронавируса COVID-19 распространяют инфекцию 20–37 дней после появления первых симптомов, писал NEWS.ru.