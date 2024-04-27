В Пекине узнали, как США собираются сдерживать развитие Китая МИД Китая: США хотят сдержать развитие КНР нарративом об избыточных мощностях

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США планируют сдержать развитие Китая благодаря нарративу об избыточных мощностях в экономике КНР, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление руководителя профильного департамента МИД Китая Ян Тао на пресс-конференции по итогам визита в страну главы Госдепа США Энтони Блинкена. Дипломат считает, что вывод не сделан на основе знания рынка.

Избыточные производственные мощности, о которых говорят в США, — это не вывод, сделанный из определения рынка, а искусственно созданный ложный нарратив. Это еще один пример того, как США занимаются протекционизмом и подавляют развитие Китая, — заявил Ян Тао.

По его словам, США приняли дискриминационные законы, в том числе об инфляции. Они ввели под различными предлогами санкции против более чем 1,5 тысячи физических и юридических лиц в Китае, добавил Ян Тао.

Ранее Блинкен обвинил Китай в поставке товаров двойного назначения в Россию. По его словам, таким образом Пекин укрепляет российский оборонно-промышленный комплекс. Госсекретарь США заявил, что КНР столкнется с мерами, если продолжит это делать. Блинкен отметил, что Пекин не сможет улучшить отношения с Европой, «одновременно поддерживая самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны».