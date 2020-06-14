В Пекине сообщили о ситуации с продуктами питания после закрытия рынка

https://static.news.ru/photo/d2f42a72-ae4c-11ea-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Chao/Global Look Press

Крупнейший рынок сельскохозяйственной продукции в Пекине был закрыт после того, как на разделочной доске там был обнаружен коронавирус. Несмотря на это, столица Китая не испытывает проблем с продовольствием и регулярно снабжается продуктами первой необходимости. Об этом сообщил инспектор департамента коммерции Пекина Ван Хунцунь.

По его словам, нехватка в продуктах имело место, однако город был готов к экстренной ситуации. Благодаря этому проблему получилось быстро устранить. Как отметил Ван Хунцунь, общая ситуация после закрытия рынка оказалась лучше ожидаемой.

Судя по ситуации на 13 июня, Пекин стабильно снабжается товарами первой необходимости, сравнительно стабильны поставки крупных супермаркетов. Однако из-за ограничительных мер на отдельных рынках и в магазинах цены на овощи выросли, где-то даже наблюдался недостаток овощей, — приводит слова инспектора РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, китайский эпидемиолог считает, что Пекин не станет второй Уханью из-за новой вспышки COVID-19. Очаг заражения там обнаружен в столице на крупнейшем оптовом рынке города «Синьфади».